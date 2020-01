La ricetta di Samya della sfogliata di carciofi e stracchino da Mattino Cinque (Di sabato 25 gennaio 2020) Ancora un’ottima ricetta di Samya ed è la ricetta della sfogliata con carciofi e stracchino, una delle ricette Mattino Cinque da non perdere. Come sempre le ricette di Samya sono facili e veloci da realizzare, una sfogliata salata in questo caso perfetta come piatto unico, un po’ come una pizza, e anche perfetta come aperitivo o antipasto se tagliata e servita a pezzetti piccoli. Samya su Canale 5 nello spazio dedicato alla cucina in pochi minuti riesce sempre da regalarci ricette utili, perfette per la famiglia, per una festa, in mille occasioni. Questa volta ecco la ricetta della sfogliata salata di Samya. Serviamo fredda o calda, sarà buona come piatto unico o come antipasto. LA ricetta della sfogliata CON carciofi E stracchino DI Samya Ingredienti: 4 carciofi, 4 uova, 300 g di pasta sfoglia, 350 g di stracchino, 1 spicchio di aglio, olio di oliva, sale e pepe Preparazione: laviamo i ... ultimenotizieflash

ricetta Samya Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : ricetta Samya