Grande Fratello Vip | Antonella Elia pronta per un nuovo programma | il rumor

Antonella Elia dopo il Grande Fratello Vip: per lei c'è un nuovo programma Tv Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del GF Vip. Una puntata particolarmente complicata per Antonella Elia, la quale è stata criticatissima per le parole spese nei confronti di Valeria Marini Lunedì scorso. Tuttavia la concorrente del Grande Fratello Vip ha anche avuto una bellissima sorpresa: ha incontrato il suo fidanzato, con il quale ci si è scambiata un romantico e appassionato bacio. Ma questa pare davvero non essere l'unica bella sorpresa per la bionda showgirl. Difatti, come riportato dal settimanale Vero, pare che i dirigenti Mediaset, ovviamente dopo la fine della sua partecipazione alla versione vip di tutti i reality show, vogliano proporre alla donna la conduzione di un programma nuovo di zecca. Una news che ha mandato immediatamente al settimo cielo i suoi tantissimi fan

