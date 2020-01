Com'è andata la visita di Mike Pence in Italia (Di sabato 25 gennaio 2020) Quella di venerdì è stata una giornata romana per il vice presidente americano, Mike Pence, che di rientro a Washington da Gerusalemme dove ieri ha partecipato alle commemorazioni per le vittime dell'Olocausto, si è fermato in Italia per un colloquio in Vaticano con Papa Francesco e una serie di incontri istituzionali con le più alte cariche dello Stato. L'occasione è servita al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per sottolineare che i dazi sono uno strumento obsoleto, che rischia di attenuare la solidarietà transatlantica. Sulla Libia l'Italia chiede inoltre agli Usa di spendere tutto il suo peso politico per rendere permanente il cessate il fuoco. L'incontro con il Papa Il faccia a faccia con il Pontefice è stato un momento molto importante per la seconda carica dell'amministrazione di Donald Trump: "Grazie Santità, con questa udienza lei mi ha reso un eroe", ... agi

stanzaselvaggia : Ieri sono andata nella piazza di Salvini a far parlare tutti di Bibbiano come tanto richiesto da Salvini e salvinia… - juventusfc : THE MOVIE ?? JUVE-NAPOLI Risaliamo sulla giostra di emozioni con il film della partita d'andata ?? - AnnaAscani : Davvero triste per la scomparsa di #SilvanaBenigno. “Mamma coraggio” dopo 4 anni di battaglia contro il cancro e im… -