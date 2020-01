Bergamo, discussione al bar sfocia in rissa: 28enne colpito alla bocca con un coccio di bicchiere (Di sabato 25 gennaio 2020) Due giovani in ospedale con i denti rotti e una ferita allo zigomo. È il bilancio di una rissa scoppiata la notte scorsa in un bar di Fontanella, in provincia di Bergamo. Un 28enne, colpito con un coccio di bicchiere, è finito in ospedale al Civile di Brescia. Soccorso anche un 25enne. Sull'accaduto indagano i carabinieri. fanpage

