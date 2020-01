Beppe Grillo annulla il suo tour: "Mi devo sottoporre a un intervento chirurgico" (Di sabato 25 gennaio 2020) Lavinia Greci Il comico genovese, tramite il suo profilo Facebook, annuncia la cancellazione delle date del suo spettacolo a causa di un problema di salute. E al suo pubblico scrive: "Avremo modo sicuramente di recuperare in futuro" Ha deciso di annullare il tour del suo spettacolo in tutta Italia, che sarebbe dovuto partire a febbraio, per un problema di salute. E per avvertire il pubblico che lo segue, ha scelto di parlare in prima persona, tramite il suo profilo Facebook, come capita spesso. Così Beppe Grillo, uno dei fondatori del Movimento 5 Stelle, ha spiegato che la rappresentazione di “Terrapiattista”, per ora, non andrà in scena a causa di un intervento chirurgico. L'annullamento del tour Il fondatore dei pentastellati, infatti, in un post sulla sua pagina Facebook ha chiarito le motivazioni dell’annullamento del suo tour per problemi di salute. “Ciao a tutti”, ha ... ilgiornale

