Venturato: “Benevento favorito, per noi dovrà essere come una finale” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCittadella – Filippo Inzaghi ha anticipato di un giorno la sua conferenza stampa. Oggi è stato il giorno di Roberto Venturato. Domani a parlare sarà solo il campo. Il tecnico del Cittadella ha rilasciato alcune dichiarazioni in previsione del confronto con la capolista. Assenti – “Celar, Panico, Camigliano e Vita non figurano tra i convocati per problemi medici e fisici. Celar ha rimediato una botta fra costato e anca, gli si è formata una sacca, un ematoma abbastanza importante“. Diaw – “Si è allenato con la squadra, mentre ieri si era allenato a parte. Vediamo come utilizzarlo“. Benevento – “Sta facendo un campionato all’altezza delle attese, rimane la favorita. Ci giocheremo la nostra partita e cercheremo di fare la nostra gara. Proveremo a mantenere la nostra identità e il nostro modo di fare calcio, ... anteprima24

