Usa: Mnuchin, ‘economia andrà molto bene anche in 2020’ (Di venerdì 24 gennaio 2020) Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “L’economia negli Stati Uniti sta andando molto bene e andrà molto bene anche nel 2020”. Così intervenendo in un dibattito a Davos il segretario di Stato Usa al Tesoro, Steven Mnuchin sottolineando che “l’inflazione Usa è bassa, i redditi continuano a crescere e la disoccupazione è ad un livello basso. Il pil ha registrato una crescita più lenta rispetto a quello che stimavamo ma in modo generale l’economia Usa sta andando molto bene”, spiega Mnuchin.L'articolo Usa: Mnuchin, ‘economia andrà molto bene anche in 2020’ CalcioWeb. calcioweb.eu

TV7Benevento : Usa: Mnuchin, 'economia andrà molto bene anche in 2020'... - France_MMusashi : USA, Mnuchin: la Casa Bianca al lavoro su ulteriori riduzioni fiscali - Vision_Forex : USA, Mnuchin: la Casa Bianca al lavoro su ulteriori riduzioni fiscali -