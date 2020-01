“Smart” è il singolo d’esordio di Carrese (Di venerdì 24 gennaio 2020) Da venerdì 17 gennaio è in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme streaming “Smart” (Rumore di zona / The laprimapagina

MontiFrancy82 : In radio e in digitale “SMART”, il singolo d’esordio della cantautrice #CARRESE - SMSNEWSOFFICIAL : In radio e in digitale “SMART”, il singolo d’esordio della cantautrice #CARRESE - OltreleColonne : Smart, il singolo d'esordio della cantautrice Roberta Carrese -