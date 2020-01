LIVE Federer-Millman 4-6 7-6 6-4 1-0, Australian Open 2020 in DIRETTA: il campione svizzero parte bene nel quarto set (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Federer. Lo svizzero con un po’ di fatica si porta avanti nel quarto set. A-40 Lunga la risposta di Millman sulla prima esterna di Federer. 40-40 Bravo Millman a spingere sulla seconda di Federer e a gestire lo scambio e chiudere con un dritto in corsa con l’errore dello svizzero. A-40 ACE Federer!!!! 40-40 Attacco profondo di Millman che costringe all’errore lo svizzero. 40-30 Ace di Federer. 30-30 Servizio e voleé potentissima dello svizzero! 15-30 Bellissimo rovescio di Federer che finisce lungo di pochissimo. 15-15 Dritto lungo in controbalzo dello svizzero. 15-0 Ottima prima e chiusura di dritto di Federer. 6-4 Federer!!!!! Il campione svizzero ha sfruttato l’ennesima palla break offerta da Millman che ha tirato lungo un rovescio fondamentale. 40-A Il nastro rallenta la risposta di Millman e Federer attacca ... oasport

