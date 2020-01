LIVE Australian Open 2020, Risultati 24 gennaio in DIRETTA: Fognini sfida Pella, Federer in campo (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma degli Australian Open (24 gennaio) – La presentazione degli Australian Open (24 gennaio) Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open di tennis: inizia oggi, venerdì 24 gennaio, il terzo turno degli Australian Open di tennis. Nella primissima mattina italiana scenderà in campo a Melbourne l’ultimo azzurro rimasto in gara in campo maschile, ovvero Fabio Fognini, numero 12 del tabellone, che sarà opposto alla testa di serie numero 22, l’argentino Guido Pella. Il vincitore avrà di fronte a sé un tabellone non impossibile, dato che sfiderà poi il vincitore del derby statunitense tra Tennys Sandgren e Sam Querrey. Altro grande protagonista di giornata sarà l’elvetico Roger Federer, numero 3, che affronterà il beniamino di casa John Millman, in una sfide che potrebbe ... oasport

GenovaOn : Novak Djokovic vs Yoshihito Nishioka LIVE: aggiornamenti del terzo turno degli Australian Open - infoitsport : LIVE Australian Open 2020, risultati 23 gennaio in DIRETTA: Camila Giorgi al terzo turno, Seppi esce dopo aver lott… - zazoomnews : LIVE Federer-Millman Australian Open 2020 in DIRETTA: l’australiano sogna il colpaccio contro Re Roger - #Federer-… -