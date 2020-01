Il passato ti trapassa: la Borgonzoni partecipava ai party Lgbt (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBologna – La candidata della Lega per la presidenza della Regione Emilia Romagna era nel cast di due gay night nel 2003. Lucia Borgonzoni, oggi candidata per il centrodestra, aveva così un passato diverso da quello che oggi almeno rappresenta il partito con cui è candidata. A riportare il bizzarro caso è il quotidiano “l’Inkiesta”. A portare alla luce il caso, in diretta televisiva, è stato Marco Tonti, presidente di Arcigay Rimini. Il quale parlando della politica omofoba del capo politico della Lega non ha potuto non citare il caso di Lucia Borgonzoni. Il candidato per le regionali emiliane in diretta con lo studio televisivo di “Dritto e rovescio“ ha preferito non replicare. Sentendosi braccata dal caso però ha ben deciso di replicare in seguito via social scagliandosi contro Tonti. Ancora una volta la Borgonzoni si è defilata senza ... anteprima24

