Il Consiglio di Stato sospende la sperimentazione sui macachi dell’Università di Torino

Il Consiglio di Stato "salva" i macachi : stop alla sperimentazione dell'università di Torino : Gli animali dovevano essere resi ciechi nell'ambito di una ricerca sui deficit visivi umani. In loro difesa petizioni e cortei. Secondo i magistrati tocca agli studiosi "provare che non esistono alternative"

Torino - sperimentazione su macachi sospesa per ordine del Consiglio Stato : La, la Lega anti vivisezione, esulta: “Ce l'abbiamo fatta. L'esperimento sui macachi di Torino è Stato sospeso". L’ordinanza sul caso adottata dal Consiglio di Stato recita: “È l'Ente che sperimenta a dover provare che non esistono alternative a una sperimentazione invasiva sugli animali". La sentenza però è solo un verdetto provvisorio in attesa di una decisione sul merito.Continua a leggere

Il Capitano Ultimo avrà di nuovo la scorta : la decisione è stata presa dal Consiglio di Stato : È ufficiale: un decreto del Consiglio di Stato ha stabilito che il Capitano Ultimo- famoso per aver arreStato Totò Riina- potrà continuare a essere protetto da una scorta Sergio De Caprio, meglio noto come il Capitano Ultimo, potrà continuare a essere protetto da una scorta. Lo ha deciso il Consiglio di Stato che, in un […] L'articolo Il Capitano Ultimo avrà di nuovo la scorta: la decisione è stata presa dal Consiglio di Stato sembra ...

Il Consiglio di Stato ripristina la scorta a Sergio De Caprio - il Capitano Ultimo : Sospesa la pronuncia del Tar del Lazio che revocava la scorta al colonnello dei carabinieri che arresto Totò Riina. "Ho...

“Capitano Ultimo deve avere la scorta” Consiglio di Stato contro Tar : Dopo la discussa sentenza del Tar, arriva la replica del Consiglio di Stato “Sergio de Caprio deve mantenere la scorta”. “Una battaglia di dignità” Ha arreStato Totò Riina nel 1993, eppure per il Tar non aveva più diritto alla scorta. Sergio de Caprio, alias Capitano Ultimo, era Stato dimenticato dalle istituzioni: meglio dare le auto […] L'articolo “Capitano Ultimo deve avere la scorta” Consiglio di ...

Capitano Ultimo : Consiglio di Stato ripristina la scorta a De Caprio : È stata ripristinata la scorta per il colonnello dei Carabinieri Sergio De Caprio, noto con il nome in codice di Capitano Ultimo: l’uomo che nel 1993 arrestò il capo dei capi di Cosa Nostra Totò Riina. Il Consiglio di Stato ha infatti deciso per la sospensione della sentenza del Tar del Lazio che lo scorso 15 gennaio aveva respinto la richiesta di De Caprio di bloccare la revoca della scorta ordinata dal ministero degli Interni. La ...

Capitano Ultimo - il Consiglio di Stato ripristina la scorta : Il Consiglio di Stato ha sospeso la decisione con il quale il Tar del Lazio ha revocato la scorta al Capitano Ultimo, protagonista dell’arresto di Totò Riina nel 1993. Il colonnello dei Carabinieri Sergio De Caprio aveva presentato ricorso contro la revoca, che era Stato rigettato. Ora si attende la decisione definitiva della Camera di Consiglio del 20 febbraio. De Caprio intanto manifesta la sua soddisfazione per la decisione del Consiglio di ...

Il Consiglio di Stato ripristina la scorta a Capitano Ultimo : ripristinata la scorta a Sergio De Caprio, il colonnello dei carabinieri Sergio De Caprio, conosciuto come Capitano Ultimo, che nel 1993 arrestò il boss mafioso Totò Riina. La decisione è del Consiglio di Stato che ha sospeso l’esecutività della pronuncia del Tar del 15 gennaio scorso. Il Tar aveva respinto l'istanza di De Caprio che aveva chiesto di sospendere il provvedimento emesso nei suoi confronti dal ministero dell’Interno. Il 20 ...

Capitano Ultimo - il Consiglio di Stato : "Scorta va ripristinata" : Federico Giuliani Accolta l’istanza cautelare presentata in via d’urgenza dal difensore di Sergio De Caprio, noto come Capitano Ultimo. Il Consiglio di Stato ha annullato la revoca della scorta La scorta di Sergio De Caprio, noto come Capitano Ultimo, deve essere “mantenuta o ripristinata”: lo ha stabilito il Consiglio di Stato con un apposito decreto legge. È stata accolta l’istanza cautelare presentata in via d’urgenza dal ...

Francesco Bellomo - calunnia e minaccia nei confronti del premier Conte : chiesto il processo per l’ex giudice del Consiglio di Stato : La Procura di Bari ha chiesto il processo per l’ex giudice del Consiglio di Stato, Francesco Bellomo, accusato di calunnia e minaccia nei confronti del premier Giuseppe Conte, all’epoca vicepresidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. È Stato chiesto anche il rinvio a giudizio per maltrattamenti ed estorsione su quattro donne della sua scuola di preparazione al concorso in magistratura. Stando alle indagini, coordinate ...

Torino - il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar : è valida la nomina di Barelli Innocenti alla presidenza della Corte d’Appello : Il presidente della Corte d’Appello di Torino resta al suo posto. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Edoardo Barelli Innocenti contro la sentenza del Tar del Lazio che l’estate scorsa aveva annullato la sua nomina alla guida del distretto giudiziario del Piemonte e della Valle d’Aosta da parte del Consiglio superiore della magistratura. La sentenza è stata depositata mercoledì. I giudici di Palazzo Spada, organo supremo della ...

Raggi : grazie a Consiglio di Stato Comune di Rom vince contro Real Fettuccina : Roma – “Una storia di 15 anni fa rischiava di far pagare al Comune un maxi risarcimento che era pero’ privo di fondamento. Il Consiglio di Stato ha infatti riconosciuto le ragioni della nostra Amministrazione e ha giudicato infondata, e quindi respinto, l’ingente richiesta economica di una societa’ sportiva dilettantistica, la Real Fettuccina F.C”. E’ quanto fa sapere il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ...

Libia - la reazione del Consiglio di Stato all’appello di Erdogan e Putin : I presidenti di Turchia e Russia avevano richiesto il “cessate il fuoco” a partire da sabato. Positiva la risposta da parte dei vertici della Libia. Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan sono ancora una volta d’accordo. Questa volta, ad accomunare i pensieri dei leader di Russia e Turchia è la gestione della situazione della Libia. […] L'articolo Libia, la reazione del Consiglio di Stato all’appello di Erdogan e ...

Maltempo Napoli - il Consiglio comunale chiede lo stato di calamità : Nella tarda serata di ieri, all'unanimità, il Consiglio comunale di Napoli ha approvato una mozione con la quale chiede all'amministrazione di attivare le procedure per il riconoscimento dello stato di calamità naturale su tutto il territorio comunale in seguito ai danni generati dal Maltempo che si è abbattuto sulla città.Continua a leggere