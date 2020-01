Emma è stata criticata come attrice Gabriele Muccino la difende sui social (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tra qualche settimana nelle sale cinematografiche uscirà il nuovo film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli” dove i protagonisti sono Claudio Santamaria ed Emma Marrone. Vedere la cantante nei panni di attrice per il web è stato un colpo inaspettato e non sono mancate le critiche da parte di detrattori più o meno preparati che fanno fatica a spiegarsi la scelta di Muccino. Il regista ha così voluto chiarire le cose in un lungo post su Instagram in cui ha esaltato le qualità e il carisma della cantante. Una utente ha commentato: ‘Comunque abbiamo una marea di attrici Muccino glielo volevo ricordare eh’. La replica di Muccino, che ha puntato sul sarcasmo, ha gelato tutti: ‘Grazie per avermelo ricordato. Sa è il primo film che faccio…’. Il regista ha così voluto chiarire le cose in un lungo post su Instagram in cui ha esaltato le qualità e il carisma della cantante e ricordato ... musicaetesti.myblog

