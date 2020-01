Commandos 2: HD Remaster è disponibile su PC (Di venerdì 24 gennaio 2020) Commandos 2: HD Remaster sbarca oggi su Steam. Pubblicato da Kalypso Media Digital e sviluppato da Yippee! Entertainment, uno dei migliori giochi tattici in tempo reale di tutti i tempi è finalmente tornato. Commandos 2 vi mette al comando di un gruppo di soldati d'élite durante la Seconda Guerra Mondiale mentre vanno in profondità dietro le linee nemiche per completare missioni complicate e pericolose. Lanciato inizialmente nel 2001 e sviluppato da Pyro Studios, Commandos 2 ha fissato un livello incredibilmente alto nel genere RTT. La profondità tattica è evidenziata dalle missioni complesse, dalle diverse serie di abilità e dai molteplici modi in cui ogni missione può essere terminata. Il gioco originale ha avuto un grande successo su PC.Leggi altro... eurogamer

KingArthassolo : RT @DenjinDen: Cecchino, berretto e verde e tutti i ruoli del celebre gioco tornano in #Commandos2HD, versione rimasterizzata ma che mantie… - DenjinDen : Cecchino, berretto e verde e tutti i ruoli del celebre gioco tornano in #Commandos2HD, versione rimasterizzata ma c… - Eurogamer_it : E scatta l'operazione nostalgia nella nostra recensione di Commandos 2 HD Remaster! -