Clima, le previsioni del Met Office: quest’anno impennata record di CO₂ in atmosfera, anche a causa degli incendi in Australia (Di venerdì 24 gennaio 2020) Secondo la previsione del Met Office britannico, a concentrazione di CO₂ nell’atmosfera aumenterà quest’anno a un ritmo senza precedenti dall’inizio delle misurazioni nel 1958, anche a causa degli incendi forestali che hanno devastato l’Australia. Il livello di CO₂ dovrebbe raggiungere le 414 parti per milione (ppm), circa tre punti in più della media dell’anno scorso, con un massimo di 417 ppm previsto a maggio. Secondo il Met Office i recenti incendi in Australia contribuirebbero per il 20% dell’aumento previsto, ma la variazione annuale dipende più dallo squilibrio fra le fonti e i depositi di carbonio dell’ecosistema che dalle fluttuazioni delle emissioni. Tuttavia, le emissioni dovute alle attività antropiche rimangono la causa principale della tendenza all’aumento della concentrazione del CO₂ atmosferico.L'articolo Clima, le ... meteoweb.eu

