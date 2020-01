Clima, Bianco: porteremo voce Manifesto Assisi in ogni Comune (Di venerdì 24 gennaio 2020) Assisi, 24 gen. (askanews) – “I Comuni vogliono fare la loro parte e siamo convinti che una partita importante si gioca anche sul piano della conoscenza ed è per questo che porteremo in ogni Comune questa voce”. A spiegarlo è stato il presidente del Consiglio nazionale dell’Anci, Enzo Bianco, che ad Assisi è intervenuto alla presentazione del “Manifesto” contro la crisi Climatica. “Dobbiamo essere aiutati ad agire concretamente per salvaguardare l’ambiente anche da un punto di vista normativo, non lasciando soli i piccoli Comuni e permettendo alle grandi aree urbane di mettere in campo azioni efficaci. Non è possibile – ha aggiunto – che nella stessa Città metropolitana il sindaco del capoluogo faccia una ordinanza che blocca il traffico mentre magari il collega del Comune di fianco fianco ne faccia un’altra ... notizie

