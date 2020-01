Billie Eilish racconta di aver sfiorato l’idea del suicidio: «Non credevo sarei arrivata a 17 anni» (Di venerdì 24 gennaio 2020) Billie Eilish nei suoi testi spesso affronta temi come il suicidio, la depressione e l’autolesionismo. La 18enne, candidata a 6 Grammy Awards, si è aperta durante una intervista rilasciata alla trasmissione The Gayle King Grammy Special , raccontando di quando ha seriamente pensato di suicidarsi. Billie Eilish racconta di aver sfiorato l’idea del suicidio: «Non credevo sarei arrivata a 17 anni» LEGGI ANCHE> No time to die: Hans Zimmer compositore, Billie Elish canta Bond 25 Billie Eilish ha raccontato di aver commesso atti di autolesionismo in passato. Un tema che le è molto caro, e di cui parla spesso con i suoi fan attraverso i social media e non solo. Quando nota i segni lasciati dall’autolesionismo sul corpo dei fan che incontra infatti «Li prendo per le spalle e gli dico “per favore, prenditi cura di te stesso, sii buono con te“, non compiere quel ... giornalettismo

