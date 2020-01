Adottare un alveare per salvare il pianeta, l’idea di una startup italiana (Di venerdì 24 gennaio 2020) Adottare un alveare per contribuire a salvare il pianeta e permettere agli apicoltori di vivere del proprio lavoro. E’ l’idea della startup italiana 3Bee fondata da Niccolò Calandri e Riccardo Balzaretti. Secondo quanto stimato dalla Fao, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, le api sono responsabili dell’80% della produzione di frutta e verdura e del 50% della biodiversità del mondo. Purtroppo, però, uno studio della Radboud University e della Entomological Society Krefeld ha evidenziato come gli insetti impollinatori, in quasi 30 anni, siano diminuiti del 70%, con un conseguente, riduzione della produzione di miele. Secondo i dati diffusi da Coldiretti, nell’ultimo anno, a causa delle anomalie climatiche, la produzione di miele in Italia è stata dimezzata. Da qui l’iniziativa di 3Bee (3bee.it) che permette alle persone e ... meteoweb.eu

