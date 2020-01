Virus cinese, 17 i morti per la polmonite. Per gli esperti è arrivato all’uomo dai serpenti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Virus 2019-nCoV, che dalla città cinese di Wuhan sta preoccupando tutto il mondo e ha già fatto 17 vittime, sarebbe stato trasmesso all'uomo dai serpenti. È quanto scoperto da alcuni ricercatori delle Università di Pechino e Guangxi, che ne hanno pubblicato la mappa genetica: il Virus sarebbe passato dai pipistrelli ai cobra e krait e si sarebbe ricombinato prima di passare all'uomo, come già successo con la Sars. fanpage

Agenzia_Ansa : Salgono a 17 le vittime del nuovo #coronavirus cinese. Lo riportano i media statali cinesi #ANSA - Agenzia_Ansa : Virus cinese, primo caso a Hong Kong. L'uomo era arrivato da Wuhan in treno #ANSA - Agenzia_Ansa : Tutto quello che c'è da sapere sul Virus cinese - GUARDA LA GRAFICA #coronavirus #ANSA -