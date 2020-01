Venezia: appartamento a fuoco in centro storico, due intossicati (Di giovedì 23 gennaio 2020) Venezia, 23 gen. (Adnkronos) - Alle 14,20, i vigili del fuoco sono intervenuti per l'incendio di un'appartamento a Campo Stringari a Sant'Elena, nel centro storico di Venezia. Due persone residenti nell'alloggio hanno respirato del fumo e sono state portate in ospedale per accertamenti dal personale liberoquotidiano

AnsaVeneto : Incendio in appartamento a Venezia. Fiamme a Sant'Elena, cause da stabilire #ANSA - Gazzettino : #Incendio in un appartamento nel centro storico di Venezia. Due intossicati Foto - TgrVeneto : #Venezia, a fuoco un appartamento: due persone soccorse. L'incendio nel primo pomeriggio di giovedì in campo String… -