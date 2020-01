Si è spento Pierpaolo Piras, la sua storia aveva commosso il web (Di giovedì 23 gennaio 2020) Si è conclusa questa mattina la battaglia di Pierpaolo Piras, sconfitto da una malattia incurabile. Negli ultimi mesi la sua vicenda, partita dal web, aveva commosso gli italiani. La scoperta casuale di un male incurabile Pierpaolo Piras, geometra 42enne residente a San Paolo di Civitate (Foggia) ma originario di Cagliari, si è spento nel reparto di nefrologia dell’ospedale Masselli Mascia di San Severo. L’uomo ha lottato fino all’ultimo contro il suo male, un linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL), un tipo di linfoma che rientra nella classificazione dei linfomi non Hodgkin. Pierpaolo aveva scoperto della presenza del linfoma nel marzo del 2019, in seguito a una tac totale alla quale si è sottoposto a causa di “semplici dolori addominali”. Ma la diagnosi è stata infausta: un raro tumore del sangue in stato avanzato, aggressivo e non operabile. L’incredibile risposta ... thesocialpost

