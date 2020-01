Salvini chiede l’applauso per lo studente orgoglioso «di bigiare e prendere 3 dalla prof comunista» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Non si ferma la campagna elettorale di Matteo Salvini, ex studente universitario alla facoltà di Storia. Proprio in virtù di questo suo passato, magari, avrebbe potuto dire qualche parola in più allo studente che, questa mattina, ha saltato la lezione della prima ora in storia per assistere al comizio del leader della Lega a Piacenza. Ma il siparietto di Salvini con studente non si è fermato qui ed è andato avanti: dal palco, il numero uno del Carroccio ha parlato anche della docente del ragazzo. LEGGI ANCHE > Matteo Salvini e la battuta allo studente: ‘Non sei andato a scuola? Hai fatto bene’ Salvini con studente a Piacenza e la prof comunista «Cosa avevi alla prima ora? Hai bigiato?» – chiede Salvini a uno studente che assiste al suo comizio mattutino in prima fila. Invece di fargli la ramanzina per il suo comportamento scorretto, il leader della Lega continua a ... giornalettismo

