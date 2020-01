Rapimento del piccolo Tommy: permesso premio per la donna del sequestro (Di giovedì 23 gennaio 2020) Fu coinvolta direttamente nel Rapimento del piccolo Tommy Onofri, morto a due anni nel 2006, durante il sequestro. Parliamo di Antonella Conserva, condannata a 24 anni di carcere dei quali 14 già scontati e alla quale è stato concesso un permesso premio. La donna, che partecipò al sequestro ideato dal compagno, Marco Alessi, per estorcere denaro agli Onofri, è stata trasferita di recente dal penitenziario di Verona al carcere di Bollate, a Milano, da dove ha potuto beneficiare del permesso. Conserva partecipò al Rapimento con il ruolo di carceriera, compito che non ebbe il tempo di svolgere perché il piccolo fu ucciso dal suo compagno poco dopo il sequestro. Tommy fu preso a calci e pugni e strangolato fino a fratturargli la mandibola. “Non cercatelo più – crollò Alessi – è morto. È stato ucciso un’ora dopo essere uscito di casa”. “Sono sincera, è stata una doccia fredda – dice a ‘News ... caffeinamagazine

