Project Xehanort è la nuova esperienza di Kingdom Hearts per iOS e Android in arrivo questa primavera (Di giovedì 23 gennaio 2020) Square Enix ha annunciato "Project Xehanort", una nuova esperienza di Kingdom Hearts per iOS e Android che uscirà nella primavera del 2020 con acquisti in-app. Al momento, non sappiamo di che gioco si tratta e tutto sembra proprio avvolto nel mistero. L'unico indizio (piuttosto criptico) è nella frase con cui viene presentato il progetto: "Why did he become the seeker of darkness?", ovvero "Perché è diventato il cercatore dell'oscurità?"Sappiamo, però, che Project Xehanort non è il nome ufficiale di questa esperienza di KH.Leggi altro... eurogamer

