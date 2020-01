Operaio licenziato si suicida a 40 anni: Simone si è impiccato nel luogo in cui amava pescare (Di giovedì 23 gennaio 2020) Si chiamava Simone Sinigaglia, aveva 40 anni: una storia drammatica la sua. licenziato dalla sua azienda, ha scelto di togliersi la vita, e per farlo è andato in quel posto in cui amava... leggo

Licenziato dal lavoro per assenze Operaio si uccide : Aveva la 104, tre giorni al mese per accudire un'anziana parente malata, ma secondo l'azienda avrebbe usato il tempo concessogli per altri motivi. Proteste in fabbrica, la procura di Rovigo ha aperto un fascicolo

Rivoli. Operaio di 65 anni viene licenziato e si impicca ad un albero : Aveva ricevuto la lettera di licenziamento della ditta per cui lavorava da anni . Così un Operaio di 65 anni residente

Licenziato a 65 anni un Operaio si è impiccato ad un albero : Dopo avere ricevuto una lettera di licenziamento dalla ditta per cui lavorava da anni, si è impiccato a un albero. La vittima, un operaio di 65 anni residente a Rivoli (Torino), aveva fatto perdere le proprie tracce da ieri pomeriggio. I carabinieri della stazione di Avigliana hanno trovato il suo cadavere nei boschi di Buttigliera Alta, nella bassa Valle di Susa.

