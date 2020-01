Omicidio del piccolo Tommy: concesso ad Antonella Conserva un permesso premio (Di giovedì 23 gennaio 2020) Impossibile dimenticare il suo Omicidio. Il piccolo Tommy è stato per molto tempo al centro della cronaca italiana e oggi dopo anni, si torna a parlare di lui. Tommy è stato rapito quando aveva soltanto 17 mesi, il 2 marzo del 2006, dal casale dove viveva con sua madre e suo padre a Casalbaroncolo, in provincia di Parma. Dopo la sua scomparsa, le accuse ricaddero su suo padre, Paolo Onofri, fino a quando, il corpicino del piccolo Tommy non fu ritrovato sull’argine del fiume Enza. Dalle indagini risultò che bambino fu ucciso la stessa sera del rapimento. Per il suo Omicidio sono stati arrestati Marco Alessi, che ha confessato, Antonella Conserva, la sua compagna e un pregiudicato di nome Salvatore Raimondi. Marco Alessi è stato condannato all’ergastolo, mentre Antonella, a 24 anni di ... bigodino

