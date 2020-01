Michele Bravi chiede di patteggiare: 18 mesi di carcere, si decide a marzo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sabato, Michele Bravi, è stato ospite di Verissimo e per la prima volta ha parlato in tv di quanto successo nella sua vita negli ultimi mesi. Nessun cenno diretto però all’incidente che lo ha visto protagonista, solo il racconto di un grande dolore che lo ha investito. Oggi per il cantante è stata una giornata importante: secondo le ultime notizie che arrivano dal tribunale, Michele Bravi avrebbe chiesto di patteggiare. Ha scelto di accordarsi per una pena che prevederebbe 18 mesi di carcere. La decisione adesso spetta al giudice che dovrebbe leggere la sentenza nel mese di marzo. Era il 22 novembre del 2018 quando Michele Bravi, nel corso di una manovra con la macchina che stava guidando, investiva e uccideva una donna che era invece a bordo di una moto. Michele Bravi decide DI patteggiare: 18 mesi DI carcere COME PENA Questa mattina in udienza c’era ... ultimenotizieflash

