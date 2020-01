L’ultimo saluto a Rosalia Nuara ed al piccolo Matthias (Di giovedì 23 gennaio 2020) In molti hanno deciso di partecipare all’ultimo saluto per la giovane mamma Rosalia Nuara ed il suo piccolo Matthias. Il rito si è celebrato nella giornata di ieri, mercoledì ventidue gennaio, nella chiesa di Santa Chiara, a Palermo. Una folla commossa ha salutato la ragazza ed il suo amato bambino. Una vicenda terribile, che ha sconvolto tutta la comunità, ma soprattutto i familiari di tutte e due le vittime, che speravano in un finale totalmente diverso. Rosalia Nuara è deceduta nella notte tra il sedici ed il diciassette gennaio, mentre era ricoverata nella clinica Triolo Zancla, poiché aveva il diabete ed i medici hanno deciso di tenerla sotto controllo e l’hanno ricoverata. Durante quella serata, si è alzata per andare in bagno, ma subito dopo è svenuta a terra, andando in arresto cardiaco. I medici hanno provato a rianimarla per molto tempo, ma nonostante i loro ... bigodino

