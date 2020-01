Licia Nunez mollata con un post dalla sua compagna Barbara (Di venerdì 24 gennaio 2020) Licia Nunez è stata mollata dalla fidanzata e non lo sa. Ecco il duro prezzo da pagare quando ci si chiude in una casa isolata da tutto e da tutt: il mondo va avanti senza di te. Barbara Eboli, compagna della bella attrice, dopo averla supportata in queste prime settimane di reclusione, ha detto basta. Ecco le parole con cui, in un post pubblicato sulla sua pagina Instagram, ha deciso di troncare con Licia: Licia, da quando sei entrata nella casa del Gf non è mai stato facile capire i tuoi racconti… Ci ho provato, con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire e tu l’hai fatto. Soprattutto raccontando di un gesto che pensavo solo nostro. Sei andata oltre… ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso. Licia Nunez: ecco la reazione dei fan I fan della coppia sono rimasti sconcertati, nessuno ... trendit

