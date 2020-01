Grande Fratello Vip, Ivan Gonzalez confessa: ‘Con Sonia Pattarino non c’era niente’ (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ivan Gonzalez si è lasciato andare a dichiarazioni molto forti su Sonia Pattarino. Ecco che cosa ha detto l’ex tronista nella Casa del Grande Fratello Vip Grande Fratello Vip, Ivan confessa: ‘Con Sonia non c’era niente’ Ivan Gonzalez è uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo ingresso nella Casa ha destato parecchie critiche dai social perché lui arriva da Uomini e Donne e il pubblico ricorda bene il suo percorso. Prima tentatore a Temptation Island Vip, poi tronista del programma di Maria De Filippi, Ivan ha portato alla fine due ragazze: Natalia Paragoni e Sonia Pattarino. Dopo due giorni trascorsi in villa, Ivan ha deciso di scegliere Sonia e tra loro c’è stata una relazione di sette mesi. All’inizio sui social si mostravano complici, felici e innamorati, poi qualcosa è cambiato. Dopo l’annuncio della rottura ... kontrokultura

