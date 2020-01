“Fuori dalla scuola”. Amici, eliminazione a sorpresa per uno degli alunni più amati: una doccia fredda (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il cantante di ‘Amici 19’ Skioffi è stato al centro del gossip nei giorni scorsi per alcune storie Instagram pubblicate da lui in compagnia di Talisa Ravagnani. Tra i due era scattato un bacio e si era subito pensato ad una relazione sentimentale e dunque alla nascita di una coppia nella scuola. Ma adesso, stando alle ultime indiscrezioni diffuse da ‘Vicolo delle News’, l’artista avrebbe ricevuto una tremenda notizia sul suo futuro. La news ha lasciato tutti un po’ di stucco, vista la bravura del giovane, ma sembra proprio che sia stato eliminato dal programma condotto da Maria De Filippi. La sua esclusione dal talent show sarebbe stata decisa dai suoi professori, i quali hanno sottoposto ad un esame coloro che facevano parte della squadra perdente e che non erano mai stati schierati. Il team non vittorioso è stato quello capitanato da Gaia Gozzi e ... caffeinamagazine

DiMarzio : Tifoso della #Juventus fin dalla culla. Gli operai meridionali lo fermavano fuori dallo stadio per abbracciarlo: 'M… - agorarai : La corte costituzionale ha bocciato il referendum proposto dalla Lega sulla legge elettorale: 'dichiarato inammissi… - opheliaroussel : avremo voglia di scriverci, ancora. magari nei sogni, di entrambi. nonostante tutte le litigate, nonostante le bru… -