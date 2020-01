Esenzione Canone Rai 2020: scadenza in vista a fine gennaio, la procedura (Di giovedì 23 gennaio 2020) Esenzione Canone Rai 2020: scadenza in vista a fine gennaio, la procedura Canone Rai 2020: c’è tempo fino a venerdì 31 gennaio per richiedere l’esonero dall’addebito in bolletta del Canone della televisione pubblica per coloro che sono titolari di un’utenza elettrica per uso domestico-residenziale. Canone Rai 2020: vicina la scadenza per richiedere l’Esenzione Entro venerdì 31 gennaio 2020 i titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale che vogliono evitare l’addebito del Canone Rai in bolletta devono presentare apposita comunicazione. Dunque, dovranno compilare il modello dedicato indicando come, nell’abitazione in cui è attivata un’utenza elettrica a loro intestata, non sia presente una Tv. Il suddetto modello, con allegate le informazioni utili a completarlo, è reperibile su sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione riservata alle agevolazioni. ... termometropolitico

