Ercolano, trovati resti vetrificati del cervello di una vittima – Aveva tra i venti e i venticinque anni il giovane morto per il terribile shock termico causato dall'onda di calore, più di 500 gradi, scesa dal Vesuvio durante l'eruzione del 79 d.C. Dopo 2000 anni, di quel giovane, che molto probabilmente era il custode del Collegio degli Augurali di Ercolano, rimane un corpo carbonizzato e frammenti vetrificati del suo cervello. La morte istantanea lo ha colto mentre dormiva nel suo letto di legno dove è stato ritrovato negli anni 60 durante gli scavi condotti da Amedeo Maiuri. Ne parla il New England Journal of Medicine che riporta una ricerca italiana condotta dell'antropologo Pier Paolo Petrone del Laboratorio di Osteobiologia umana e Antropologia forense del Dipartimento di Scienze biomediche avanzate dell'Università Federico II di Napoli alla quale hanno partecipato anche un ...

