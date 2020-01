Un nuovo approccio per stanare il virus latente dell’hiv e poi colpirlo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) (foto: Callista Images/Getty Images) Le terapie contro l‘hiv funzionano. Funzionano se con questo intendiamo che riescono a tenere a bada il virus, evitano le complicazioni legate all’infezione e consentono a chi ha chi ha contratto l’hiv di avere delle aspettative di vita paragonabili a quelle delle persone non infette. Eppure a oggi i trattamenti antiretrovirali (Art) non riescono a eradicare il virus. Perché il virus si può nascondere nelle cellule dell’ospite in una forma che sfugge all’azione dei farmaci, pensati per bloccarne la replicazione. Si parla di reservoir virali, cellule in cui l’hiv è lì ma non dà segni di sé, non si replica e dunque non può essere bersaglio delle terapie. Questo rende impossibile sospenderle, perché anche quando queste riescono a tenere a bada l’infezione, i serbatoi dormienti potrebbero risvegliarsi, producendo ... wired

an_battista : RT @UniLUISS: “In #Luiss abbiamo adottato un approccio alla formazione che abbiamo definito #lifelargelearning. Occorre apprendere in modo… - AndreaBiferi : #picchetters nuovo corso di autocontrollo. Approccio olistico. - ilsussidiario : RT @ilsussidiario: Una strategia modello #Iran: è il nuovo approccio di #Trump ai dossier sensibili in Europa, che non dovranno essere gest… -