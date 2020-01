Traffico Roma del 22-01-2020 ore 19:00 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) BUONASERA DALLA REDAZIONE. SEMPRE INTENSO IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, DOVE COMUNQUE NON CI SONO PARTICOLARI DISAGI PER CHI SI TROVA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA, E TRA CASSIA E PRENESTINA SULLA CARREGGIATA INTERNA. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, TRAFFICATO IL TRATTO TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL GRA, VERSO QUEST’ULTIMO, MENTRE IN DIREZIONE Roma SI RALLENTA DA PORTONACCIO FINO ALLA TANGENZIALE EST. DIMINUISCONO GLI SPOSTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO, MAGGIORMENTE CONCENTRATI TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, E NELLA STESSA DIREZIONE VA MEGLIO ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DOVE SI RALLENTA IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER LA A24. NEL QUARTIERE FLAMINIO, PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU LUNGOTEVERE FLAMINIO, ALTEZZA PONTE RISORGIMENTO. MIGLIORA INVECE IL Traffico SULLA VIA BRACCIANENSE, DOPO LE CODE PER UN INCIDENTE ... romadailynews

