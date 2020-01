Torino,terapia con staminali su neonati

Celluleepatiche sane sono state iniettate con successo nel fegato di 3affetti da patologie genetiche. La nuova, che ritarda il trapianto, è stata sperimentata alla Città della Salute di. In tal modo sono state poste le basi per correggere diverse malattie genetico-metaboliche con procedura mini-invasiva. Lo studio è pubblicato sulla rivista Stem Cell Reviews and Reports.(Di giovedì 23 gennaio 2020)