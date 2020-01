Stephen Amell sul set di Arrow 8 solo perché ha ricevuto “un sacco di soldi”: la serie fa un salto nel 2040 con Mia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Doppio colpo di scena nelle ultime ore per i fan di Arrow 8 che si sono ritrovati catapultati nel 2040 grazie al nuovo episodio della serie che ha fatto da pilot al possibile spin-off dedicato a Mia Queen e alle Canaries. Fin qui tutto noto se non fosse che proprio ieri il protagonista principale della serie, Stephen Amell, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che riguardano la sua salute ma, soprattutto, il motivo per il quale ha deciso di dire sì ad un'ottava stagione senza fermarsi alla settima come avrebbe voluto fare proprio seguendo le orme della sua co-protagonista Emily Bett Rickards.L'attore è apparso nel podcast Inside of You di Michael Rosenbaum rivelando che ha sentito ad un certo punto che Arrow stava esaurendo e aveva ormai compiuto il suo tempo ed ecco perché avrebbe voluto lasciare con la settima stagione ma poi spiega che uno dei principali motivi per cui ha ... optimaitalia

