Quota 100 trasformata in Quota 99, ma l'età... (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Cgil, Cisl e Uil unite di fronte all'ipotesi che Quota 100, venga trasformata in Quota 102. “Le ipotesi di riforma previdenziale che prevedono l’obbligo di avere un numero alto di contributi non possono essere accettate, come quella definita Quota 102, Segui su affaritaliani.it affaritaliani

renatobrunetta : Rinnovo la mia proposta: perchè non dirottare le risorse (almeno 15 miliardi)di quota 100 e rdc o ad un taglio del… - marattin : Dicevano che ‘Quota 100’ avrebbe portato 3 giovani assunti ogni nuovo pensionato. Oggi Bankitalia fa un bilancio: Q… - marattin : Comunque sei proprio forte Claudio. Per difendere Quota 100 hai postato un documento (il Bollettino di Bankitalia)… -