Mose di Venezia, via libera dei commissari: entrerà in funzione dal 30 giugno (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Mercoledì 22 gennaio è arrivato il via libera dei commissari all'entrata in funzione del Mose di Venezia: la data fissata è il 30 giugno 2020. Da quanto si apprende, il Consorzio Venezia Nuova ha tenuto un tavolo di confronto presso la Prefettura di Venezia per stabilire un cronoprogramma. Dall'incontro, inoltre, è uscito l'ok all'apertura del Mose. Nonostante il completamento della struttura sia previsto per il 2021, già dal prossimo giugno 2020 le paratoie potranno proteggere la città veneta dalle maree previste oltre i 140 centimetri. Mose di Venezia, entrata in funzione Roberto Marcato, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Veneto, ha dichiarato: "Ci è stato confermato che il cronoprogramma c'è e che il completamento rimane fissato per fine 2021". Il Mose di Venezia, dunque, è pronto a partire: l'entrata in funzione è

