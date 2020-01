Medico colpito da infarto e match sospeso: squadre di nuovo in campo per soli 3 minuti (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L'incidente era capitato domenica scorsa quando durante la sfida tra Sigma e Sant’Elena, la gara venne sospesa a pochi minuti dal fischio finale per consentire di soccorrere il Medico sociale del Sant'Elena, colpito da infarto. Il Comunicato Figc ha annunciato che gli ultimi 3 minuti si disputeranno il prossimo 12 febbraio. fanpage

