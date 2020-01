Markella (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La cattiveria umana non ha limiti. Molte volte gli umani sono egoisti e non pensano alle conseguenze delle proprie azioni, scellerate e prive di coscienza come in questo caso è successo. Questa storia parla di Markella una tenera cagnolona che era stata abbandonata per strada, privata dell’amore e di un tetto sulle spalle dai suoi precedenti padroni cercava di sopravvivere per strada. La cosa tremenda era che Markella nel momento in cui era stata abbandonata era stata anche investita da una macchina che passava e quindi non riusciva più a camminare ed era adagiata sul ciglio della strada. Venne trovata da alcuni volontari, aveva uno sguardo triste e rassegnato era come se avesse perso le speranze, i quali capirono subito che Markella aveva bisogno di aiuto, non poteva continuare a vivere a lungo in quelle terribili condizioni. ... bigodino

