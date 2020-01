LIVE Berrettini-Sandgren 6-7, 4-6, 6-4, 3-2 Australian Open 2020 in DIRETTA: quarto parziale dove la posta in gioco è altissima (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 L’azzurro prende vantaggio dalla seconda di servizio del rivale causando l’errore dello stesso. 15-0 Prima esterna di Sandgren su cui Berrettini non può fare altro che rispondere con difficoltà. 3-2 Berrettini continua la sua gara di testa nel quarto parziale. A-40 Cerca la risposta vincente lo statunitense, ma non trova il campo. 40-40 Attacco tenero del tennista tricolore, il rivale lo trafigge. A-40 Errore dal fondo di Sandgren col rovescio incrociato. 40-40 Doppio fallo di Berrettini: inatteso. 40-30 Volèe perfetta del romano, che si procura una palla per il nuovo vantaggio. 30-30 Parità, servizio e dritto profondo. 15-30 Ottima prima dell’azzurro. 0-30 Attenzione: due giocate perfette dell’americano mettono Berrettini spalle al muro. 2-2 Con una corsa a rete e un passante preciso, Sandgren rimette in piedi ... oasport

