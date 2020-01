Cina, Xi: contro virus severi controlli

Laha adottato "severe misure dillo e prevenzione" per contrastare l'epidemia del corona. Lo ha assicurato il presidente Xi Jinping durante una telefonata con il collega francese Emmanuel Macron. "La- ha spiegato Xi - è disposta a collaborare con la comunità internazionale per rispondere efficacemente all'epidemia e mantenere la sicurezza sanitaria in tutto il mondo", ha affermato, nel giorno in cui a Ginevra si riuni sceuna task force dell'Oms.(Di mercoledì 22 gennaio 2020)