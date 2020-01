Ama: a Roma cala produzione complessiva e aumenta differenziata (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roma – Nel corso del 2019 la citta’ di Roma ha prodotto complessivamente circa 1 milione 687 mila tonnellate di rifiuti, registrando una diminuzione del 2% rispetto a circa 1 milione 729 mila del 2018. Nello specifico, l’indifferenziata e’ scesa da 969 mila a 920 mila tonnellate, con un calo del 5% e facendo segnare il dato piu’ basso mai raggiunto a Roma. Lo stock complessivo di raccolta differenziata, invece, ha superato per la prima volta le 767 mila tonnellate, il piu’ alto quantitativo annuale mai raggiunto nella Capitale con un incremento di oltre 7 mila tonnellate rispetto al 2018. Nello specifico, sono state avviate a riciclo oltre 173 mila tonnellate di scarti alimentari e organici, circa 242 mila di carta e cartone, 74mila di imballaggi in plastica e metallo, 73 mila di contenitori in vetro, circa 205 mila tonnellate di altri materiali ... romadailynews

f_stelo : RT @SaxSan2: Il post di #Immobile é riferito a uno speaker di una radio tifoso della #Roma. Non alimentiamo odio inutile. Ciro ama #Napoli… - GuyTotti : RT @EmanueleVendit1: Auguri a te che c'hai regalato un sogno. Auguri Hide, Roma ti ama. Aiutaci, proteggici. Forza Roma! #ASRoma #Juve… - SaxSan2 : Il post di #Immobile é riferito a uno speaker di una radio tifoso della #Roma. Non alimentiamo odio inutile. Ciro a… -