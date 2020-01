Xiaomi Mi 8 si aggiorna ad Android 10 con la MIUI 11 Global stabile in Italia (Di martedì 21 gennaio 2020) Xiaomi Mi 8 sta ricevendo un nuovo aggiornamento software che porta con sé Android 10 con la MIUI 11.0.3.0 Global stabile e le patch di sicurezza di gennaio 2020: la distribuzione è partita e ha già raggiunto qualche Mi 8 "Italiano". L'articolo Xiaomi Mi 8 si aggiorna ad Android 10 con la MIUI 11 Global stabile in Italia proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

