Il Festival di Sanremo parte senza la benedizione dei Vescovi. Sul quotidiano della Cei, Avvenire, è dura la presa di posizione a difesa della dignità delle donne. I primi passi della 70° edizione targata Amadeus hanno consegnato infatti prima l'infelice dichiarazione del direttore artistico e presentatore su Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Valentino Rossi che sarà tra le donne che saliranno sul palco dell'Ariston - "abbiamo scelto questa ragazza molto bella anche per la sua capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro" - e poi il caso Junior Cally, il rapper dai testi sessisti e violenti.Scrive Gigio Rancilio sulla prima pagina di Avvenire: "Ci sono momenti in cui pensi l'abbiano fatto apposta. Perché Sanremo, cioè il Festival, vale oro. Per la città dei fiori, ...

MartaDj1 : Se i Vescovi sono contro #Sanremo2020 direi che siamo dalla parte giusta... ma un film sull violenza alle donne, ve… - HuffPostItalia : Vescovi contro Sanremo -