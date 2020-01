Verona intitola una via ad Almirante. Segre: "Incompatibile con la cittadinanza onoraria a me" (Di martedì 21 gennaio 2020) Nello stesso giorno, in Consiglio comunale a Verona, è stata proposta la cittadinanza onoraria a Liliana Segre e chiesta l’intitolazione di una strada a Giorgio Almirante. Sulla vicenda, che sta causando polemiche nella città scaligera, è intervenuta direttamente la senatrice a vita sopravvissuta ad Auschwitz: “Le due scelte sono di fatto incompatibili per storia, per etica e per logica”, ha affermato all’AdnKronos.“Una via Almirante a Verona? Davvero? Oh, povera strada...”, ha detto Liliana Segre, appena ha saputo la notizia. “Mi chiedo se sia lo stesso Comune, quello di Verona, a concedere a me la cittadinanza onoraria e poi a intitolare una via ad Almirante: si mettano d’accordo!”.Poi il ricordo: “Quando ero bambina, a Milano, mi ricordo di Corso del Littorio che poi dopo la Liberazione divenne ... huffingtonpost

