Movimento Cinque Stelle in crisi di nervi, sempre più vicine le dimissioni di Di Maio (Di martedì 21 gennaio 2020) Giornata convulsa per il Movimento 5 Stelle fra timori di un passo indietro di Luigi Di Maio, alla vigilia delle elezioni in Emilia Romagna, due nuove defezioni alla Camera e la maggioranza in frantumi in Campidoglio dopo che quasi la meta' del gruppo pentastellato ha votato assieme alle opposizioni per il ritiro della delibera di giunta che indica Monte Carnevale come sito per una nuova discarica. Di Maio ha dato appuntamento per domani a palazzo Chigi alla delegazione ministeriale del Movimento. A Montecitorio e' da stamattina che si rincorrono le voci delle possibili dimissioni da capo politico che potrebbero dare il via libera ad una gestione collegiale del Movimento. Il ministro degli Esteri dovrebbe fare in ogni caso un annuncio, riferiscono fonti parlamentari pentastellate. "Non mi fa piacere se Di Maio lascia la guida del M5s", ha sottolineato oggi Zingaretti commentando le ... ilfogliettone

ilfogliettone : Movimento Cinque Stelle in crisi di nervi, sempre più vicine le dimissioni di Di Maio - - RossanoMataraz1 : @beppe_grillo Gioco d'azzardo non solo i gratta e vinci c'è molto di più intanto caro Beppe mi propongo a candidarm… - cristin40483739 : @mariaederaM5S @Mov5Stelle @beppe_grillo @riccardo_fra @luigidimaio @M5S_Camera @Reggio5Stelle Sempre w il moviment… -