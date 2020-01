La nave fantasma (Di martedì 21 gennaio 2020) Gli abitanti non hanno potuto dare credito a ciò che hanno visto quando hanno visto la nave alla deriva che è arrivata sulla costa, sull’isola di Sado, a nord-ovest del Giappone. Era una vera nave fantasma, fatta di legno, in pessime condizioni. La presenza della barca che è apparsa dal nulla era già scioccante. Ma quando hanno scoperto cosa c’era dentro, il panico si diffuse in tutta la popolazione. La scoperta terrificante consisteva in 5 scheletri umani e 2 teste, anch’esse appartenenti ad esseri umani. I media locali giapponesi hanno rivelato che le autorità sono state informate dell’evento e da allora è stata aperta un’indagine per scoprire la causa della morte delle vittime e perché alcuni corpi erano senza testa. I rapporti rivelano che la nave proveniva dalla Corea del Nord, a giudicare dalle lettere che sono state trovate dipinte sullo scafo, ... bigodino

