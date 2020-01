Kikò Nalli svela un segreto sulle nozze con Tina: “Mentre stavo entrando in Chiesa…” (VIDEO) (Di martedì 21 gennaio 2020) Kikò Nalli è stato ospite di Caterina Balivo nel corso della puntata odierna di Vieni da me e in tale occasione ha parlato delle nozze con Tina e del rapporto con Ambra. L’ospitata dell’hair-stylist ha generato parecchio sgomento per i fan del programma dato che tutti ricorderanno dell’alterco avvenuto con la conduttrice. Diversi anni fa, infatti, i due ebbero dei disguidi su questioni lavorative che portarono il parrucchiere a non presenziare più a Detto Fatto. Ad ogni modo, i dissapori adesso sembrano completamente appianati, sta di fatto che hanno avuto una conversazione molto tranquilla e piacevole. La confessione di Kikò sulle nozze con Tina Nel corso dell’intervista con Caterina Balivo, Kikò Nalli ha toccato molti tasti, tra cui un inaspettato retroscena avvenuto alle nozze con Tina Cipollari. L’hair-stylist ha voluto condividere con tutti i fan un ... kontrokultura

KontroKulturaa : Kikò Nalli svela un segreto sulle nozze con Tina: 'Mentre stavo entrando in Chiesa...' (VIDEO) - - zazoomblog : A Vieni da me Kikò Nalli ha scoperto della morte del padre come non avrebbe dovuto (Foto) - #Vieni #Nalli… - Unf_Tweet : #KikòNalli a #Vienidame racconta il dramma poco prima di sposare Tina Cipollari (Foto) -